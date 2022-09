La storia di questi genitori è diventata virale sul web ed ha scaldato il cuore di tantissime persone. Edith Lemay e Sèbastien Pelletier sono la mamma e il papà di quattro bambini: Laurent, Lèo, Colin e Mia.

Hanno scoperto che, purtroppo, tutti e quattro i minori sono affetti da una grave condizione genetica, che con la crescita li porterà a perdere la vista. Così, questi due genitori hanno deciso di viaggiare per il mondo, per mostrare loro quante più cose possibili e regalargli dei ricordi che potranno custodire e rivivere quando tutto cambierà per sempre.

La coppia ha raccontato che la prima diagnosi è arrivata quando la figlia più grande aveva soltanto 3 anni. Dopo gli esami e le analisi, hanno scoperto che tutti e quattro i fratelli erano affetti da una condizione genetica, retinite pigmentosa, che li porterà alla cecità.

Lo scorso marzo, Edith e Sèbastien hanno deciso di mettere da parte i doveri della vita e di intraprendere un viaggio di un anno per il mondo. Un viaggio che hanno iniziato a documentare su Instagram, raggiungendo in breve tempo un incredibile numero di seguaci e diventando famosi in tutto il mondo.

Le parole dei due genitori

Siamo partiti senza un itinerario preciso. Abbiamo delle idee, ma pianifichiamo giorno per giorno.

Per prima, hanno raggiunto l’Africa, poi la Turchia e la Mongolia. Sono ancora molti i paesi che vogliono mostrare ai loro bambini. Ogni giorno è pieno di emozioni e ricordi preziosi. Non è facile per questi due genitori spiegare la diagnosi ai propri figli e far capire loro come le cose, purtroppo, un giorno cambieranno.