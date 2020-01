I funerali di Diego Lanfranchi, il bambino morto nello schianto con il bob Oggi verranno celebrati i funerali del piccolo Diego. L'intera comunità è addolorata per quanto successo, anche il suo papà, accusato di omicidio...

Nella giornata di oggi, verranno celebrati i funerali del piccolo Diego Lanfranchi, il bambino morto a Val Viola, dopo che si è schiantato con il bob contro un albero, insieme al suo fratellino di un anno e mezzo. Dopo l’incidente sono stati portati entrambi in ospedale. Il più piccolo è stato dimesso poco dopo, ma Diego non ce l’ha fatta. I traumi riportati erano troppo gravi.

La funzione funebre verrà celebrata nella chiesa parrocchiale di Semogo, intorno alle 14:30. L’intera comunità è sconvolta da quanto accaduto e il sindaco, per il giorno del funerale del bambino, ha proclamato lutto cittadino. Ecco quanto ha dichiarato:

“Un piccolo segnale di vicinanza che vogliamo dare, unitamente a tutta la nostra comunità, alla famiglia del bambino scomparso”.

Sulla vicenda sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno inserito nella lista degli indagati, il papà dei due bambini, un uomo di nome Patrick.

Gli agenti vogliono cercare di capire quali siano state le responsabilità dell’uomo, come sia avvenuto l’incidente e se la morte del piccolo Diego poteva essere evitata.

Sul corpicino del bambino è stata anche eseguita l’autopsia, per un chiarimento certo sulla ragione della sua morte. Il piccolo Diego avrebbe compiuto 4 anni il prossimo mese di aprile.

Nel momento dell’incidente, i due bambini stavano giocando con il bob poco distanti dalla baita di famiglia, sulla neve della Val Viola.

Purtroppo al momento dello schianto contro l’albero, Diego non indossava il casco e l’impatto troppo violento, non gli ha lasciato scampo. È per questo motivo che sono state mosse delle accuse per omicidio colposo contro suo padre Patrick.

Le indagini da parte delle forze dell’ordine proseguiranno nei prossimi giorni.

Notizia in fase di aggiornamento.

A Servigliano è morta una bambina di soli 6 anni, in un brutto incendio che ha avvolto la sua abitazione. Leggete l’intera notizia QUI.