Tanta commozione per l’ultimo saluto a Rossano Rubicondi. Durante la trasmissione Pomeriggio Cinque, sono state trasmesse le immagini del funerale a New York e dell’ultimo addio dato dai suoi amici.

Credit: Pomeriggio Cinque

L’attore si è spento a soli 49 anni, a seguito di un tumore al fegato. Questo è quanto emerso dall’autopsia. Subito dopo la tragica notizia, sono emersi ulteriori dettagli, ma anche molti dubbi. Il giorno della sua morte, Rossano Rubicondi si trovava a casa da solo, è caduto in bagno ed ha battuto la testa. Poi ha provato a trascinarsi per diversi metri, nel tentativo di raggiungere il telefono e chiamare i soccorsi.

Nessuno dei suoi amici o delle sue ex e nemmeno la sua famiglia erano a conoscenza della sua malattia. Qualcuno ha affermato che il modello ed ex naufrago aveva deciso di non curarsi e di provare la medicina alternativa. Altri però sostengono il contrario, perché certi di quanto amasse la vita e che mai avrebbe rinunciato a curarsi. I genitori, in diretta tv, hanno raccontato di non essere mai stati a conoscenza delle condizioni di salute del loro figlio e di aver scoperto della sua morte, dopo la chiamata di un giornalista. Una notizia alla quale fanno ancora fatica a credere.

Le ceneri di Rossano Rubicondi

Sempre durante la trasmissione di Barbara D’Urso, sono state fatte ascoltare le ultime parole di Rossano Rubicondi ad un suo amico: “Questo mese sarà terribile, ma io sono pronto”. Pronto per combattere la sua malattia.

Credit: Pomeriggio Cinque

Tante lacrime all’arrivo dell’urna. L’attore italiano aveva espresso la volontà di essere cremato e sembrerebbe che le sue ceneri verranno divise tra la famiglia e la sua ex moglie Ivana Trump. Quest’ultima gli è sempre rimasta accanto e secondo quanto affermato dai notiziari, sembrerebbe che quattro mesi fa fosse riuscita a fargli ottenere l’assicurazione sanitaria.

La ricchissima imprenditrice è apparsa devastata in prima fila, sostenuta da suo figlio.