Nulla è stato lasciato al caso nel giorno dell’ultimo addio alla sovrana del Regno Unito. Ad esempio, i gioielli della famiglia reale inglese ai funerali di Elisabetta II hanno tutti un significato ben preciso. Come da protocollo, si indossano spille e perle, che in molti casi sono regali diretti che la mamma, suocera, nonna e bisnonna ha fatto a ogni componente femminile della Royal Family.

Cominciamo da Kate, principessa del Galles. Per lei niente spilla, per poter concentrare l’attenzione sulla collana. Quattro giri di perle giapponesi assemblati da una fibbia di diamanti. La collana appartiene alla collezione di gioielli personali di Elisabetta II, che l’ha donata alla moglie di William. La principessa indossa anche degli orecchini pendenti con perle del Bahrain, della collezione reale della sovrana, indossati in passato da Lady Diana.

Tale madre, tale figlia, quando si parla di perfezione legata al protocollo. La principessa Charlotte, che si è commossa nell’ultimo saluto alla bisnonna, ha scelto di indossare una spilla che è un omaggio alla Regina: un ferro di cavallo, per ricordare la passione della sovrana per il mondo equestre. La bisnonna l’ha regalata a Charlotte, anche lei appassionata di cavalli.

Camilla, la regina consorte, sfoggia un look sobrio anche per quello che riguarda i gioielli. Lei ha indossato una spilla del Giubileo di Diamante della regina Vittoria a forma di cuore con il numero 60 all’interno, con tre zaffiri incastonati. Un modo per omaggiare i 70 anni di Regno della suocera.

Lady Louise Windsor, figlia del principe Edoardo e di Sophie di Wessex, ha scelto una collana con la sagoma di testa di cavallo: lei partecipa alle corse in carrozza come nonno Filippo. Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, ha optato invece per una spilla a forma di rondine con diamanti. La rondine indica sicurezza: un omaggio alla defunta monarca.

Meghan Markle, invece, cosa ha sfoggiato? Ha rotto con il protocollo non indossando la veletta e scegliendo un cappello troppo ampio, decisamente fuori luogo.

I gioielli per lei sono minimal. Indossa solo un paio di orecchini, regalo della Regina. E un braccialetto, regalo di Harry.