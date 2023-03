Quella di Mollie Mulheron è una storia straziante. Da pochi giorni ha scoperto di essere affetta da un brutto male, ormai in uno stato avanzato.

I dottori le avevano detto che era solo stressata. Ma dopo un crollo ed ulteriori accertamenti, è emersa la triste verità. Oggi la donna non riesce proprio a farsene una ragione.

Mollie è una 27enne che per seguire il suo sogno, ha deciso di trasferirsi dal Regno Unito alle Isole Galapagos. Era felice di quel cambiamento e desiderava solo poter insegnare e fare nuove avventure.

Tuttavia, è proprio durante diverse escursioni che ha iniziato a mostrare strani sintomi. Aveva malesseri, difficoltà respiratorie e molti fastidi nella parte addominale.

Si è recata subito da un medico locale, ma dai controlli non è emerso nulla di strano. Le avevano detto che in realtà era solo stressata ed aveva bisogno di riposo. Mollie sapeva che non era vero. Per questo, il 4 febbraio ha deciso di tornare a casa per altri controlli.

Il crollo e la diagnosi per Mollie Mulheron

Poche ore dopo il suo rientro, si è recata in un supermercato locale per fare la spesa ed è crollata. Ha iniziato a vomitare ed ha perso i sensi. I presenti, nel vedere la gravità delle sue condizioni, hanno chiesto il tempestivo intervento dei medici.

Dopo l’arrivo dell’ambulanza, la ragazza è stata trasportata d’urgenza in ospedale. I dottori l’hanno sottoposta ad ulteriori accertamenti ed è proprio a quel punto, che è emersa la triste verità. Mollie è affetta da un linfoma Non-Hodgkin. Un brutto male ormai al quarto stadio. Nel raccontare l’accaduto ha detto:

Non avevo mai ricevuto una notizia così brutta in vita mia. Non riesco nemmeno a spiegare come mi sento in questo momento. Ho solo pianto e urlato.