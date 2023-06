Nella serata di venerdì 2 giugno, il programma Quarto Grado, che va in onda su Rete 4, si è occupato del caso di Giulia Tramontano ed è proprio qui che sono emersi nuovi dettagli. L’inviato ha parlato anche della relazione tra i due fidanzati, che al contrario di quello che mostravano, non era molto bella.

Alessandro Impagnatiello ha 30 anni e da tempo ormai, lavora come barman in alcuni locali più in di Milano. Era molto conosciuto proprio per questo motivo.

Giulia invece, ha compiuto 29 anni lo scorso 2 maggio e dalla provincia di Napoli, si era trasferita al Nord. Durante il Covid i due si sono conosciuti ed in breve tempo hanno deciso anche di andare a convivere, in un appartamento a Senago.

Sui social si mostravano felici ed innamorati, ma la realtà dietro la loro relazione era ben diversa. Da quello che ha raccontato l’inviato di Quarto Grado, tra loro c’erano molti problemi.

Alessandro prendeva in giro Giulia per le sue origini napoletane. Inoltre, la “costringeva” quasi a tifare Juve, invece che Napoli e le faceva cantare sempre l’inno della sua squadra del nord.

Da quello che ha raccontato il giornalista, anche i genitori della 29enne non amavano molto il fidanzato. A causa del suo atteggiamento, lo ritenevano troppo sicuro di sé e non gli piaceva nemmeno come si comportava.

Il delitto di Giulia Tramontano

Purtroppo la 29enne ha perso la vita per mano del padre del figlio che portava in grembo, nella serata di sabato 27 maggio. Poco prima aveva avuto un incontro con l’altra ragazza dell’uomo.

Tuttavia, una volta rientrata, Alessandro era in casa. Dal racconto di lui, al termine del litigio ha commesso il delitto. Però, prima di ammettere le sue colpe, ha fatto credere a tutti la 29enne si era allontanata volontariamente.

Purtroppo solo 5 giorni dopo, quando gli agenti sono riusciti ad incastrarlo, ha deciso di confessare le sue colpe. Facendo anche ritrovare il corpo della donna, che portava anche in grembo il loro bambino. Ora si trova in arresto e saranno solo le ulteriori indagini a far luce sulla vicenda.