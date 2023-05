Sono momenti di grande strazio e tristezza quelli che ora stanno vivendo i familiari di Jemila e Rosario, i due fidanzati deceduti nel sinistro avvenuto nella serata di domenica 14 maggio. Purtroppo lei ha perso la vita sul colpo, mentre il 16enne poche ore dopo in ospedale.

Inoltre, le condizioni della madre e del fratellino della giovane, risultano essere ancora disperate. I medici li tengono ricoverati in nosocomio e stanno facendo il possibile per salvarli.

In tanti in queste ore stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, per i due ragazzi che erano sempre insieme ed è sempre insieme, che hanno perso la vita.

Scorrendo i profili social di entrambi, si possono leggere tante frasi che i due si dedicavano, in cui parlavano proprio del grande amore che provavano. Poche ore prima del sinistro, Jamila in un video di TikTok, ha scritto:

Preferirei riprovarci altre mille volte con te, piuttosto che lasciare che qualcuno provi ad avvicinarsi al tuo posto. Ti amo Ciacio. Siamo una coppia perfetta.

Il sinistro in cui Jemila e Rosario hanno perso la vita

I fatti sono avvenuti intorno alle 19 di domenica 14 maggio. Precisamente lungo l’autostrada A30, nella zona di Mercato San Severino. Jemila viveva nel comune di San Valentino Torio, mentre il giovane a Pagani.

Da ciò che è emerso entrambi erano a bordo della Toyota Yaris, con la famiglia di lei. Alla guida c’era la madre che, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo del suo veicolo.

Dopo essersi scontrata contro il guard rail, si sono ribaltati. Jemila è stata sbalzata fuori dal veicolo e purtroppo è deceduta sul colpo. Rosario invece, poche ore dopo il suo ricovero in ospedale.

La madre ed il figlio piccolo della famiglia, ora stanno lottando per la vita. L’unico che risulta essere fuori pericolo è proprio il papà della giovane, che nel sinistro non ha riportato conseguenze molto gravi.