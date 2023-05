Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella serata di ieri, domenica 14 maggio, sull’Autostrada A30, nella zona di Mercato San Severino. Purtroppo a causa della forza dell’impatto contro il guard rail, una 13enne ha perso la vita sul colpo, la madre ed il fratellino sono in gravi condizioni ed il fidanzato Rosario è deceduto dopo ore di agonia.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che al momento sono a lavoro per capire la dinamica. Anche se per ora sembra essere abbastanza chiaro, che non ci sono altri mezzi coinvolti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 19 di domenica 14 maggio. Precisamente lungo l’Autostrada A30, presso lo svincolo di Mercato San Severino, in provincia di Salerno.

Da ciò che è emerso fino ad adesso, alla guida del veicolo c’era una donna. In più c’erano due ragazzi di 16 e 13 anni, un bimbo di 7 anni ed anche un uomo, il padre di famiglia, seduto sul lato passeggero.

Quando all’improvviso, per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’automobilista ha perso il controllo del suo veicolo. Per questo dopo esser uscita fuori strada, si è scontrata contro il guard rail, fino a ribaltarsi.

La ragazza di 13 anni, nello scontro è stata sbalzata fuori il veicolo. I passanti vista la gravità dell’accaduto, hanno chiesto il tempestivo intervento dei soccorsi.

Il decesso della 13enne dopo il sinistro e le condizioni delle altre persone

I medici ed anche le forze dell’ordine, sono presto intervenuti sul luogo in cui è avvenuto il dramma. Hanno cercato di rianimare la ragazzina per diverso tempo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi e quindi, purtroppo, constatare il suo decesso.

La mamma, il bambino e l’altro ragazzo invece, sono apparsi sin da subito in condizioni molto gravi. Per questo adesso sono tutti ricoverati in ospedale. Il 16enne Rosario, fidanzato con Jamila è deceduto nella mattina di oggi, lunedì 15 maggio, dopo il ricovero in ospedale.

Le forze dell’ordine inoltre, stanno lavorando per ricostruire la dinamica di questo sinistro. L’unica cosa di cui sono c erti al momento, è che non risultano esserci altri mezzi coinvolti. Per questo bisognerà capire la causa.