Una nuova importante conferma è quella arrivata per l’improvvisa scomparsa del 16enne Costanzo Mascia. Il ragazzo è deceduto mentre era ricoverato all’ospedale Sa Pio, per una febbre molto alta e i medici, nonostante i numerosi tentativi, non sono riusciti a far nulla per salvarlo.

Una perdita improvvisa è quella che si sono trovati davanti i genitori, tutti i familiari, ma anche l’intera comunità. Nessuno di loro avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere.

Tutto è iniziato nella serata di giovedì 16 marzo, nell’abitazione della famiglia a Colle Sannita, in provincia di Benevento. Costanzo ha iniziato a manifestare un forte mal di testa, febbre alta e stanchezza.

I genitori preoccupati dalla situazione, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Pio e i medici sin da subito hanno cercato di fare il possibile per aiutarlo.

Nella giornata di venerdì, le sue condizioni sono peggiorate drasticamente. Hanno disposto il ricovero in terapia intensiva. Purtroppo, il ragazzo non ce l’ha fatta. I dottori non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

I primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpo di Costanzo Mascia

L’Asl di Benevento ipotizzava proprio che il decesso del ragazzo fosse avvenuto a causa di una meningite. Però visto che non c’erano conferme, hanno deciso di disporre l’autopsia.

Da questo esame è arrivata proprio la conferma. Costanzo ha perso la vita per una meningite meningococcica. Si tratta di un risultato parziale, per avere una relazione completa, sarà necessario attendere circa 90 giorni.

Il sindaco del comune Michele Iapozzuto subito dopo il decesso del giovane, ha chiesto a tutti i suoi contatti stretti di sottoporsi ad una cura antibiotica in via precauzionale. Lo scopo è quello di evitare che il contagio si diffonda ulteriormente.

L’esame ha inoltre evidenziato che il ragazzo è deceduto per un’infezione batterica. Nel frattempo tutta la comunità è in lutto per questa perdita così improvvisa e straziante.