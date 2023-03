L’intera comunità di Colle Sannita al momento è sconvolta dall’improvvisa e prematura perdita di un 16enne, chiamato Costanzo Mascia. Purtroppo è deceduto dopo il ricovero in ospedale, per una strana ed alta febbre. I medici hanno cercato di aiutarlo invano.

Sono tutti sotto shock per questa perdita così prematura e straziante. Il sindaco per precauzione ha chiesto a tutti i suoi contatti di seguire una profilassi antibiotica.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti all’inizio della scorsa settimana. Il ragazzo ha iniziato ad accusare una strana febbre mentre era nella sua abitazione nel comune di Colle Sannita, nella provincia di Benevento.

Con il passare dei giorni, le sue condizioni sono andate via via peggiorando. Per questo motivo, i suoi genitori hanno deciso di trasportarlo d’urgenza all’ospedale San Pio.

I medici vista la gravità della situazione, hanno disposto il suo ricovero. Hanno cercato di fare il possibile per aiutarlo, ma con il passare delle ore i dottori non hanno mai registrato dei miglioramenti.

Fino purtroppo al triste epilogo, avvenuto nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 marzo. Purtroppo Costanzo ha esalato il suo ultimo respiro e i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo straziante decesso.

L’ipotesi dietro il decesso di Costanzo Mascia

Al momento la causa dietro questa improvvisa e straziante perdita è ancora ignota. L’ANSA, ma anche la Asl di Benevento, ipotizzano che il ragazzo possa aver contratto una meningite fulminante.

Vista ancora l’incertezza ed anche in via precauzionale, il sindaco del comune Michele Iapozzuto ha chiesto a tutti i contatti di fare una profilassi antibiotica.

Ha scelto di chiedere a tutti i contatti stretti del 16enne di sottoporsi a questa cura per evitare che il contagio si diffonda. Ora saranno solo gli ulteriori accertamenti a far luce sull’improvvisa e straziante perdita.