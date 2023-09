Sono in corso tutte le indagini del caso per l’improvvisa e straziante scomparsa di Nicoletta Maria Manconi, 24enne che è deceduta in seguito ad un malore. Accusava dolori nella parte addominale ed i vomiti, che con il passare delle ore sono peggiorati.

L’esame è stato eseguito nell’obitorio dell’ospedale ed è durato circa 5 ore. L’ipotesi in un primo momento era quella di un’appendicite ed anche o di una peritonite.

Possibilità poi smentite dall’esame autoptico. Il quotidiano locale Unione Sarda ha scritto che la ragazza di 24 anni, è deceduta in seguito ad uno scompenso cardiaco che non le ha lasciato scampo.

La famiglia dopo la grave perdita, ha deciso di presentare una denuncia. Da qui la stessa Procura di Cagliari ha voluto avviare un’inchiesta, per il reato di delitto colposo. L’unico indagato per ora è il medico che l’ha visitata dopo il suo primo arrivo in ospedale.

Ora sono tutti sconvolti ed addolorati per questa perdita. Nicoletta era all’ultimo anno di università, desiderava diventare medico, proprio come sua madre. Tuttavia, non è mai riuscita a coronare il suo desiderio.

Il decesso di Nicoletta Maria Manconi

Il dramma di questa giovane è iniziato nel primo pomeriggio di domenica 24 settembre. Viveva ad Orgasolo. Da quel momento ha iniziato ad accusare strani malesseri nella zona addominale ed anche vomiti.

Da ciò che è emerso ha chiesto l’intervento di un’ambulanza, che l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Il medico le ha fatto una flebo e le ha prescritto una cura. L’ha rimandata a casa con una diagnosi di gastroenterite.

La madre quando ha capito della gravità delle condizioni della figlia, è presto andata da lei. Tuttavia, il giorno successivo le sue condizioni sono peggiorate.

Hanno chiesto l’intervento di una seconda ambulanza. Per ora non è chiaro se Nicoletta è arrivata al nosocomio Brotzu già deceduta o ancora via. Però i medici per lei, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.