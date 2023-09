Hanno deciso di presentare una denuncia i genitori di Nicoletta Maria Manconi, una giovane di soli 24 anni ha perso la vita dopo un malore. Solo 12 ore prima si era recata in ospedale per un malore nella parte dello stomaco, ma i medici l’hanno rimandata a casa.

Le avevano prescritto una cura, ma poche ore dopo un nuovo malore, che alla fine non le ha lasciato scampo. Purtroppo è deceduta durante il trasporto in nosocomio.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di domenica 14 settembre. Lei era residente nel comune di Orgosolo, ma si era recata all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Accusava strani malesseri nella parte dell’addome. Visto che con il passare del tempo la situazione non migliorava, ha deciso di andare in pronto soccorso.

I medici della struttura, l’hanno sottoposta prima ad una visita e poi le hanno prescritto una cura da fare in casa. Per loro la situazione non sembrava essere grave ed infatti, non hanno disposto il ricovero.

Tuttavia, 12 ore dopo, nella giornata di lunedì 25 settembre, le sue condizioni sono peggiorate di nuovo. I familiari hanno chiesto il tempestivo intervento dell’ambulanza, che è arrivata in pochi minuti.

Il decesso improvviso di Nicoletta Maria Manconi

Con la speranza di riuscire a salvarle la vita, i medici hanno disposto il suo tempestivo trasporto all’ospedale Brotzu. Tuttavia, proprio durante il tragitto la ragazza ha avuto un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo.

Una volta arrivata in nosocomio, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. I familiari sconvolti dalla straziante perdita, hanno deciso di presentare una denuncia.

Vista la dinamica dei fatti anche la stessa Procura di Cagliari, ha deciso di avviare un’inchiesta per il reato di delitto colposo. Saranno solo gli ulteriori accertamenti sul corpo della giovane e dalla cartella clinica a dare delle risposte concrete agli inquirenti su questa perdita così grave. Era una studentessa di medicina all’ultimo anno.