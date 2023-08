La seguiva, andava nei posti che lei frequentava e non voleva lasciarla andare, questo è ciò che è emerso dai racconti delle amiche di Sofia Castelli. L’ex fidanzato non riusciva proprio ad accettare la fine di quella relazione ed ha anche discusso con un ragazzo per lei.

Gli inquirenti stanno portando avanti tutte le indagini del caso per questo delitto così straziante, che ha portato alla prematura scomparsa di una ragazza di soli 20 anni.

Le forze dell’ordine hanno sottoposto tutte le sue amiche ad interrogatorio. Da questi racconti è emerso che Zakaria Atquaoui la perseguitava, sia fisicamente che sui social.

Al punto tale che Sofia aveva deciso di bloccarlo, ma lui riusciva sempre a sapere dove si trovava, dalle storie delle sue amiche. Quest’ultime hanno raccontato di una vera e propria ossessione del ragazzo per lei. Hanno anche raccontato di un episodio spiacevole che hanno vissuto in discoteca. Ha raccontato:

In un primo momento Zakaria sedeva in disparte. Poi ha iniziato a seguirci dentro il locale. Sofia ha provato ad allontanarlo mostrandosi fredda. Ad un certo punto però, Zakaria ha iniziato a litigare con un altro ragazzo, perché secondo lui aveva mostrato troppe attenzioni per Sofia. Poi lo hanno accompagnato fuori.

Un’altra amica della 20enne, parlando con gli agenti ha parlato del ragazzo come esasperante. Faceva il possibile per tornare con lei.

Il delitto di Sofia Castelli: come si sono svolti i fatti

Il delitto di Sofia è avvenuto nella notte del 29 luglio. Aveva passato la serata in giro per i locali con le amiche e nel frattempo il suo ex fidanzato era riuscito a nascondersi nell’armadio. Ha atteso il suo rientro per 6 ore.

Nella sua confessione ha detto che in realtà ha ascoltato le loro conversazioni e poi ha aspettato che si addormentassero. Alla fine lui è uscito, si è recato in cucina per cambiare coltello e poi l’ha colpita nel sonno, provocando il suo decesso.

Dall’autopsia è emerso che purtroppo Sofia non ha nemmeno avuto il tempo di difendersi e che sono 4 i fendenti che l’ex le ha inferto. I genitori erano fuori casa perché in vacanza in Sardegna, ma aspettavano l’arrivo della loro figlia maggiore, il giorno successivo alla sua scomparsa.