Si chiamava Sofia Castelli la giovane di soli 20 anni, che ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato, per mano del suo ex fidanzato. I genitori in questi giorni erano in vacanza in Sardegna, ma informati dalle forze dell’ordine dell’accaduto, stanno ora tornando a casa.

Doveva essere una serata come le altre per i tre ragazzi, che erano andati a ballare ed insieme, erano rientrati nella casa della vittima. Da chiarire ora se con loro c’era anche l’amica di Sofia.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 luglio. Precisamente nella casa della ragazza, in cui non c’era nessuno, a Cologno Monzese, a Milano.

Da ciò che è emerso in queste ultime ore, i due ex fidanzati, con un’amica di Sofia erano andati insieme a ballare. Successivamente sono rientrati a casa e probabilmente al culmine di una lite, il 23enne ha messo fine alla vita della ex.

Poco dopo si è recato in Caserma, per confessare l’accaduto. Si chiama Zakaria Atqaoui, ha 23 anni, è italiano, ma di origini marocchine.

Ora si trova in stato di fermo e la pm di Monza, Emma Gambardella lo sta interrogando. Anche l’amica di Sofia è stata interrogata, per capire le ultime ore in vita della giovane.

Le ultime ore in vita di Sofia Castelli

I genitori della 20enne erano in Sardegna per una vacanza. Il delitto infatti si è consumato nella loro abitazione mentre erano soli, forse al culmine di una lite tra i due ex fidanzati.

Dal profilo social di Sofia, gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire le sue ultime ore. Da ciò che è emerso i tre amici erano andati a ballare al The Beach, locale che si trova nella città di Milano.

Successivamente la ragazza ha pubblicato una storia, in cui mostra l’alba. Erano le 5.58 e probabilmente in quei minuti stava rientrando a casa. Non è ancora chiaro se nell’abitazione c’erano solo i due ex, o anche l’amica di Sofia, che ha passato la serata con loro.