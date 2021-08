Sono arrivati nelle ultime ore i risultati dell’autopsia del piccolo Christian Menin, il bimbo di 6 anni morto nella piscina durante una giornata in famiglia. Gli inquirenti grazie a quest’esame dovranno avere la situazione più chiara su ciò che è accaduto alla vittima prima del suo tragico decesso.

CREDIT: FACEBOOK

Le forze dell’ordine intervenute sul posto, in un primo momento hanno preso in considerazione diverse ipotesi. Però, la più probabile è che il tutto sia avvenuto a causa di un tragico incidente.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, l’autopsia è stata effettuata nella giornata di giovedì 12 agosto. L’incarico è stato conferito al dottor Andrea Porzionato dell’Università di Padova.

Da ciò che è emerso sembrerebbe che la morte del piccolo sia avvenuta per annegamento. Per questo gli inquirenti hanno dovuto escludere anche l’ipotesi del malore. Il padre aveva detto agli agenti che non si sarebbe mai tuffato in acqua da solo, poiché non sapeva nuotare.

Inoltre, il medico ha anche evidenziato il fatto che sul corpo non c’erano segni particolari. Infatti il piccolo quando la bagnina lo ha tirato fuori dalla vasca, aveva la cuffia in testa. Quindi è probabile che si sia tuffato per giocare.

Il suo amichetto ha anche confermato che erano entrati insieme nella piscina. Tuttavia nessuno si era reso conto del dramma che stava per accadere, quando la bagnina ha trovato il bimbo era ormai troppo tardi.

Il tragico decesso del piccolo Christian Menin

La tragica ed improvvisa morte di questo piccolo è avvenuta nella giornata di lunedì 9 agosto, nell’impianto “Conca Verde”, a San Pietro in Gu, in provincia di Padova.

Christian era con la sua famiglia per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Tuttavia, intorno all’ora di pranzo, la bagnina lo ha trovato privo di sensi nella piscina. Purtroppo nonostante il suo tempestivo intervento per lui non c’è stato nulla da fare.

CREDIT: FACEBOOK

La Procura che ora sta indagando sulla tragica vicenda, ha iscritto nel registro degli indagati 5 persone. La titolare della struttura, i due bagnini ed anche i genitori del bambino.