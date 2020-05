I saldi estivi slittano di un mese: partiranno il 1 agosto 2020 Il Coronavirus colpisce anche gli "amanti dello shopping", brutte notizie per chi attendeva i saldi estivi, quest'anno inizieranno con un mese di ritardo

Brutte notizie per gli amanti dello shopping, anche i saldi estivi subiranno ritardi a causa del Coronavirus: non più luglio, come tutti gli anni, ma ad agosto. Gli sconti inizieranno il 1 agosto 2020 la decisione è emersa oggi

Dalla Conferenza delle Regioni tenutasi oggi e presieduta da Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, è emerso che:

“La decisione nasce da una sollecitazione degli assessori alle attività produttive ed è motivata dalle necessità derivanti dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus e dalle conseguenti misure”

È stato lo stesso presidente di Regione Emilia Romagna a rivolgersi ai suoi colleghi presidenti delle Regioni e delle Province autonome invitandoli a “dare seguito alla suddetta decisione, per una omogenea applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale”

Anche questo provvedimento era molto prevedibile, infatti stando chiusi ormai da due mesi, i negozi hanno accumulato merci e prodotti nei magazzini della stagione in corso, ma anche delle collezioni autunnali.

Secondo il DPCM del 26 Aprile scorso i negozi dovrebbero riaprire il 18 maggio anche se in alcune regioni è prevista anche la riapertura anticipata e anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato di voler aprire il prima possibile qualora la situazione e i contagi lo consentissero

Inoltre, il Premier si è esposto anche in merito alle vacanze estive: “Confido che l’epidemia sarà sempre più sotto controllo e potremo andare in vacanza. Magari con più cautele di prima, ma al mare, in montagna, in collina ci andremo. Sarebbe bello, per aiutare il settore duramente colpito del turismo, che tutti gli italiani passassero le ferie in Italia“