I soccorritori non hanno potuto fare nulla, muore a soli 32 anni lo stilista: il dramma

È ancora avvolta nel mistero la scomparsa di Bernardo La Guardia, sarto di 32 anni noto per le sue creazioni per importanti marchi di moda. Il professionista del settore è stato trovato senza vita nel suo appartamento milanese. La giovane età porta subito a pensare che ci sia qualcosa di importante e imprevisto che abbia portato alla sua morte.

Dopo che familiari e amici, preoccupati per la mancanza di contatti da diverse ore, hanno dato l’allarme, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella giornata di domenica, nella serata, per entrare nella casa dello stilista. I soccorritori hanno scoperto il suo corpo riverso a terra, con tutte le evidenze del caso che portavano a pensare che sarebbe stato disperato il tentativo di salvataggio.

Purtroppo, ogni tentativo di soccorso è risultato inefficace. Secondo le prime informazioni, il decesso dello stilista 32enne sembrerebbe essere stato causato da un improvviso malore. Le esatte cause sono ancora oggetto di indagine.

Originario di Terni, il giovane sarto si era trasferito a Milano nel 2019, dopo una parentesi romana, per fondare il suo atelier sartoriale Esthés. Bernardo La Guardia era uno dei giovani professionisti più stimati nella città, il luogo più importante per la Moda per ogni appassionato e professionista. Nella capitale della moda italiana, l’attività del giovane sarto stava coltivando rapporti e realizzando le ambizioni di una vita. Nel suo passato, Bernardo La Guardia vantava collaborazioni con prestigiosi brand di alta moda, tra cui Dolce & Gabbana.

Alcune informazioni a proposito della sua biografia sottolineano la profonda passione di Bernardo La Guardia per l’arte della sartoria e la moda maschile. Questa passione, descritta come un elemento fondamentale per la padronanza della tecnica, la grande sensibilità estetica e la ricerca della perfezione, era nata in modo discreto e impercettibile, quasi casualmente, attraverso l’incontro con il mondo dell’abbigliamento su misura, la lettura di un libro e la sua esperienza con l’arte e l’artigianato.

La sua città natale, Terni, è sconvolta dall’improvvisa scomparsa. Sui social, si leggono molti commenti carichi di dispiacere per la perdita di un giovane talento. Si legge tra i saluti e le parole di cordoglio: “Ti ricorderò sempre per la tua voglia di fare e di insegnare”, “Come si può morire così giovani”, o ancora, “Ciao maestro”.