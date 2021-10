Lo scorso 3 ottobre 2021 un incidente aereo ha sconvolto l’intera comunità di San Donato Milanese. Tra le persone che hanno subito danni a causa della tragedia c’è Ibrahim Kamissoko, un magazziniere di 27 anni di origini maliane. Il ragazzo è rimasto senza auto ma i suoi colleghi hanno provveduto a comprargliene un’altra.

Numerose sono le persone che hanno subito danni durante l’incidente aereo a San Donato Milanese. Tra queste ultime troviamo anche Ibrahim Kamissoko il quale quel giorno 3 ottobre 20201 stava lavorando in una ditta. L’areo precipitato ha distrutto la sua Opel ma inaspettato è stato il gesto dei suoi amici.

Ibrahim Kamissoko era rimasto senza auto a causa dell’incidente aereo avvenuto lo scorso 3 ottobre 2021. Il velivolo si è precipitato proprio sulla ditta dove lavorava il magazziniere, più precisamente a San Donato Milanese. A seguito dell’impatto il 27enne di origini maliane ha trovato la sua auto disintegrata. Lui stesso aveva comprato l’autovettura lo scorso dicembre, dopo anni di sacrifici.

Proprio per questo motivo, il suo capo insieme a tutti i suoi dipendenti hanno fatto un gesto inaspettato nei confronti del ragazzo. Infatti il suo datore di lavoro, Luca Bianco, titolare dell’azienda Maglificio Ripa di Spino d’Adda, insieme ai suoi colleghi, hanno deciso di ricomprargliene una nuova di zecca.

Ibrahim è stato convocato in azienda dal suo capo con una scusa. Tuttavia al suo arrivo ha trovato la bellissima sorpresa: la Renault Clio cinque posti compratagli da Bianco. Invece i colleghi hanno provveduto a pagare bollo e assicurazione. Ibrahim Kamissoko è arrivato in Italia nell’anno 2014 e la sua situazione economica non è una delle migliori.

Per mantenersi il 27enne fa tanti sacrifici, lavora molto ed è un bravo dipendente e sempre con il sorriso sulle labbra, così come ci racconta il suo capo. Inoltre, Ibrahim ha deciso di raccontare come è stato ricevere un gesto così speciale al “Corriere Della Sera”. Queste le sue parole: