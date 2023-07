Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella notte di martedì 25 luglio, nella provincia di Livorno. Purtroppo una ragazza di 26 anni, ha perso la vita dopo che un treno merci l’ha investita. Sul posto le forze dell’ordine per capire la dinamica.

Oltre agli agenti della Polfer, sono arrivati anche i sanitari, che per la giovane non hanno potuto far nulla, se non constatare il suo straziante decesso. Il medico legale è dovuto intervenire sul posto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio. Precisamente nella stazione di Donoratico, che si trova nella provincia di Livorno.

Il motivo per cui la ragazza si trovasse vicino ai binari alle 3 del mattino, per ora risulta essere ancora ignoto. Di conseguenza, gli agenti stanno facendo tutti gli accertamenti dei caso.

Da ciò che è emerso in queste ultime ore, un il macchinista del treno merci quando ha visto la giovane non sui binari. Tuttavia, non essendo riuscito a fermare il mezzo in tempo, l’ha investita.

Hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma questi ultimi per la ragazza non sono riusciti a fare nulla. Purtroppo è deceduta sul colpo, a causa dei gravi traumi che ha riportato nel sinistro.

Ragazza di 26 anni investita da un treno: le indagini

Gli agenti della Polfer hanno avviato tutte le indagini del caso. Ovviamente le generalità della giovane ancora non sono state rese note. L’unica cosa certa è che era residente in un comune che si trova sulla costa.

Però non è ancora chiaro se si è trattato di un gesto estremo o di una straziante fatalità. Le forze dell’ordine inoltre, vogliono anche capire il motivo per cui la ragazza era in stazione a quell’ora tarda di notte.

Per permettere agli agenti ed anche al medico legale di fare tutti i rilievi del caso, ci sono stati diversi ritardi nella circolazione. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questo episodio così grave.