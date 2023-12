Arrivato un nuovo aggiornamento da Idaho Falls, Stati Uniti. Il bambino di 10 mesi scomparso, è stato trovato senza vita. Zeke Best si trovava a 24 miglia di distanza dal luogo della sua scomparsa.

L’allarme è stato lanciato da un cacciatore, che ha visto un uomo in stato di agitazione ed ha deciso di chiamare le autorità. Ha raccontato di un signore senza vestiti, avvolto in un sacco a pelo e che non riusciva a pronunciare frasi sensate. Era spaventato e preoccupato.

Quando gli agenti hanno raggiunto il posto, hanno cercato di capire chi fosse quell’uomo e hanno perlustrato la sua vettura, parcheggiata poco distante. È stato allora che hanno fatto la drammatica scoperta. Nel veicolo c’era il corpicino di un bambino di 10 mesi ormai privo di vita.

La mamma del bambino di 10 mesi era stata trovata morta poche ore prima

Dopo le dovute indagini, gli agenti hanno scoperto che si trattava del minore Zeke Bast scomparso il 30 novembre, dopo che la sua mamma era stata trovata senza vita in casa. Quell’uomo è risultato essere suo padre, Jeremy Albert Best ricercato dalle autorità di Idaho Falls.

L’allerta era stata diramata il venerdì precedente ed era stato anche emesso un mandato di cattura nei confronti del padre, per l’appunto sospettato del delitto del madre e del rapimento del minore. Nessuno era riuscito a trovare la minima traccia dell’uomo, fino a quella straziante chiamata del cacciatore.

Jeremy Albert Best è stato arrestato e portato nella prigione della contea di Bonneville. Ora dovrà comparire davanti al giudice e dare la sua versione dei fatti. È accusato di due delitti, quello della moglie e quello del figlioletto di appena 10 mesi. Non è ancora chiaro se, al momento del ritrovamento, fosse sotto effetto di qualche sostanza e non è ancora chiaro come il bimbo sia deceduto. Probabilmente Zeke si è spento lentamente, per la fame e la sete.