L'artista Fabio Ingrassia ha realizzato un bellissimo murales a Milano in omaggio di Giulia Cecchettin

Un gesto bellissimo in ricordo di Giulia Cecchettin, la ragazza di soli 22 anni che ha perso la vita per mano del suo fidanzato Filippo Turetta. Un murales a pochi passi dal Duomo di Milano: “Volevo solo scomparire in un abbraccio”.

Giulia Cecchettin appare sorridente, vestita con un giubbotto rosso, simbolo della violenza sulle donne e avvolta nel suo stesso abbraccio. Indossa una borsetta con una scritta che spiega il suo gesto: “Volevo solo scomparire in un abbraccio”. Si tratta di una citazione della canzone di Calcutta “Cosa mi manchi a fare”. Un testo che racconta la fine della storia e il dolore di quella stessa rottura.

L’opera è stata effettuata pochi giorni fa al centro di Milano dall’artista Fabio Ingrassia, in ricordo di Giulia Cecchettin, 106esima vittima di femminicidio. È stato lo stesso artista contemporaneo a mostrarla sui suoi profili, accompagnando le immagini con due frasi importanti: “Dovrò soltanto reimparare a camminare” e “Guariremo forse un giorno dall’essere… essere umani”.

La scomparsa di Giulia Cecchettin e l’arresto dell’ex fidanzato Filippo Turetta

Giulia Cecchetin ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato 22enne Filippo Turetta. I risultati del’autopsia hanno stabilito che la ragazza è morta dopo più di 20 coltellate. Quella fatale, inflitta durante la seconda aggressione a Fossò, le ha reciso l’aorta. La 22enne è morta dissanguata.

Il suo ex fidanzato ha poi abbandonato il corpo in una zona boschiva nei pressi del lago di Barcis ed è fuggito a bordo della sua Fiat Punto. Filippo Turetta è stato catturato su un’autostrada della Germania ed è stato poi estradato in Italia. Attualmente è detenuto nel carcere di Verona.

Ieri è apparso davanti al pm, un interrogatorio durato ben 9 ore. “Mi è scattato qualcosa in testa”. Queste sarebbero state le sue prime parole secondo alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore.