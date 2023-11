Una notizia davvero importante è quella emersa in queste ultime ore sul delitto di Giulia Cecchettin. Gli agenti della polizia tedesca, avrebbero trovato il cellulare della ragazza, che risultava essere scomparso insieme al suo pc, si troverebbe dentro la Fiat Punto di Filippo Turetta.

In queste ore le forze dell’ordine stanno ancora lavorando incessantemente per ricostruire tutti i dettagli di questo delitto, che ha sconvolto tutta l’Italia e non solo.

Giulia Cecchettin nella sera dell’11 novembre, era uscita con il suo ex fidanzato e suo amico, Filippo Turetta. La loro relazione era finita ad agosto, ma lei ha scelto di non chiudere i rapporti.

In un audio mandato ad una sua amica, pochi giorni prima di perdere la vita, aveva spiegato che non voleva più continuare quel rapporto. Tuttavia, aveva paura che lui potesse compiere un gesto estremo su sé stesso.

Giulia doveva scegliere il vestito ed anche le scarpe, da indossare nel giorno della sua laurea, in programma per giovedì 16 novembre. Filippo era andato a prenderla intorno alle 18 ed insieme erano andati al centro commerciale di Marghera. Hanno cenato lì.

Solo dopo, in strada si è consumato il delitto. Una prima volta in un parcheggio a 100 metri dalla casa di Giulia. Una seconda aggressione è avvenuta invece, nella zona industriale di Fossò. Una telecamera ha ripreso tutto.

La scoperta del telefono di Giulia Cecchettin

Durante la notte Filippo ha occultato il corpo e poi si è dato alla fuga, per 7 lunghi giorni. La sua latitanza si è conclusa sulla corsia di emergenza, dell’autostrada che si trova vicino la città di Lipsia, in Germania.

La sua Fiat Punto al momento si trova ancora lì ed il programma Pomeriggio 5, nella giornata di martedì 28 novembre, ha dato una notizia importante. Sarebbe proprio che il cellulare di Giulia, è stato trovato dentro questa auto, che dovrebbe tornare in Italia, sabato 2 dicembre. A dare questa notizia è la giornalista Grazia Longo, che ha dichiarato: