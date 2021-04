Il commovente gesto degli amici di Daniele Mondello: “Non sono solo alla ricerca della verità”

Tutti uniti per scoprire la verità, gli amici di Daniele Mondello hanno creato una raccolta fondi per aiutarlo con le indagini

Daniele Mondello non si rassegna e continua a lottare per la verità. Sono passati mesi dalla morte di sua moglie Viviana Parisi e di suo figlio Gioele Mondello, ma sono ancora troppi i dubbi e le incertezze. Sin da quel tragico giorno, l’uomo ha sempre detto che se riesce ad andare avanti, è anche grazie all’enorme supporto che sta ricevendo dai suoi amici e dall’intera Italia.

Pochi giorni fa, quegli stessi amici hanno deciso di fare un gesto molto importante per il dj. Hanno aperto una raccolta fondi sul sito gofoundme.com, per raccogliere il denaro necessario per continuare a sostenere le indagini.

Questa raccolta fondi nasce per aiutare Daniele: un uomo devastato dal dolore che ha bisogno di noi e di sentire, anche concretamente, il nostro supporto affettivo e finanziario per sostenere le spese delle indagini affidate ad un pool di professionisti nel contesto della morte di sua moglie Viviana e di suo figlio Gioele.

Le ultime notizie sulla morte della moglie e del figlio di Daniele Mondello

Pochi giorni fa, l’avvocato Claudio Mondello ha divulgato nuove e sconcertanti informazioni sulla morte di Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello.

Dopo un’attenta analisi dei consulenti incaricati dalla famiglia delle vittime, è stata riscontrata la presenza di una sostanza rosacea sui denti di entrambi. Una sostanza che, come spiegato dal legale, si forma con la morte per asfissia. Cosa significa? Il sospetto è che i due corpi siano caduti in un invaso contenente almeno 50 cm d’acqua e che, dopo la morte, siano stati tirati fuori.

Entrambi i cadaveri presentano segni di una precipitazione. Rimane comunque aperta l’ipotesi dei cani, visti i morsi sul corpo di Viviana.

Gli avvocati Claudio Mondello e Pietro Venuti hanno presentato la nuova relazione alla Procura di Patti. Gli inquirenti hanno deciso di prendersi ulteriori 30 giorni per analizzare quando dichiarato.