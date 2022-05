Continua a commuovere tutti con i suoi post per Viviana Parisi e per il piccolo Gioele: le parole di Daniele Mondello per la festa della mamma

Il post di Daniele Mondello dedicato a Viviana Parisi e pubblicato proprio per il giorno della festa della mamma, ha commosso tutti. Nonostante sia passato tanto tempo e il caso sia stato ormai archiviato come omicidio-suicidio, il padre e marito non si rassegna e continua a chiedere verità e giustizia.

CREDIT: DANIELE MONDELLO _ FACEBOOK

Ha sempre descritto Viviana Parisi come una mamma amorevole, che amava il piccolo Gioele e che mai gli avrebbe fatto del male. Non ha mai creduto alle ipotesi degli inquirenti, ovvero al fatto che abbia ucciso il loro bambino e che si sia poi tolta la vita, gettandosi da quel traliccio.

Le parole di Daniele Mondello

Oggi è un giorno veramente importante per me che racchiude tanto amore e tanta tristezza. Tristezza perché è la festa dell’amore della mia vita, la mamma più dolce del mondo, Viviana. Ha sempre dimostrato di saper svolgere questo ruolo, dando sempre tutto l’amore al nostro piccolo Gioele. Per lei era impossibile non dare amore e farsi in quattro per lui e anche per me. Quindi ci tengo a festeggiare questo giorno ricordando l’amore immenso di mamma della mia dolce Viviana. Vorrei anche fare tanti auguri alla donna che mi ha cresciuto e mi ha fatto diventare l’uomo che sono. Colei che mi è stata vicino durante il mio percorso, ma che in questa assurda circostanza, non ha mai smesso di starmi accanto. Sto parlando di mia mamma, una donna meravigliosa che ha sempre dato tutto per la nostra famiglia. Auguri a tutte le mamme del mondo ma in particolare alla mia e alla mia dolce Viviana.

CREDIT: DANIELE MONDELLO _ FACEBOOK

La tragedia di Caronia

La tragedia di Caronia ha segnato e segnerà per sempre la cronaca italiana. Era una mattina come le altre, quando Viviana Parisi è uscita di casa con il piccolo Gioele, dopo aver detto a Daniele Mondello che sarebbe andata a comprare le scarpe al bambino.

CREDIT: DANIELE MONDELLO _ FACEBOOK

Dopo un incidente in galleria, Viviana è stata vista fuggire attraverso le campagne e da quel momento di lei si sono perse le tracce. Per giorni soccorritori e volontari li hanno cercati in quelle campagne. Il corpo senza vita di Viviana Parisi è stato trovato ai piedi di un traliccio. Sono trascorsi altri giorni, prima che un ex carabiniere che si era offerto volontario, trovasse anche i resti del piccolo Gioele dietro un cespuglio. Il piccolo era molto distante dalla posizione della sua mamma.

La procura di Patti, dopo mesi di indagini, ha chiesto l’archiviazione del caso come omicidio-suicidio. Daniele Mondello, assistito dal suo legale e sostenuto dalla sua famiglia e dall’intera Italia, non può accettare che la verità non verrà mai fuori. Continua a ripetere che che non smetterà di lottare finché non scoprirà cosa sia davvero accaduto quel giorno nelle campagne di Caronia