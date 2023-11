Il commovente post di Piera Maggio dopo la notizia su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Piera Maggio, dopo le ultime notizie ricevute, ha pubblicato un post sul suo profilo social per mostrare la sua vicinanza alle famiglie di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La commissione d’inchiesta parlamentare per i due casi è stata approvata e come madre di una bambina scomparsa, non ha potuto non esprimere la sua contentezza e la sua solidarietà.

Finalmente, grazie alla commissione d’inchiesta parlamentare, le famiglie di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori potrebbero ricevere tutte quelle risposte che per troppi anni sono state taciute. Potrebbero finalmente ottenere verità e giustizia, dopo anni di dolore e sofferenza. Piera Maggio ha poi voluto dedicare un pensiero a Pietro Orlandi, mandandogli un abbraccio grande, in un momento di nuova luce in fondo ad un tunnel sempre buio. Negli anni, i due si sono più volte sostenuti. Se c’è una persona che può comprendere e condividere i sentimenti, la rabbia e la paura di queste famiglie, è proprio Piera Maggio.

La mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004, non ha mai smesso di lottare e di cercare la sua bambina. Più volte ha dichiarato che finché ne avrà le forze e finché qualcuno non le porterà una prova del contrario, lei cercherà sua figlia viva. Perché Denise oggi potrebbe essere una ragazza di 23 anni che vive in chissà quale parte del mondo e che non conosce la sua vera storia.

Le parole di Piera Maggio

🔵 Finalmente è stata approvata la commissione d’inchiesta parlamentare per il caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Siamo contenti per le loro famiglie. Quello che gli auguriamo è che abbiano tutte le risposte alle loro domande che per troppi anni sono state taciute. Vogliamo Verità e Giustizia per Emanuela e Mirella. Un abbraccio ai loro familiari. Un abbraccio particolare a Pietro Orlandi che sicuramente in questo momento speriamo possa gioire un pò per questa nuova luce in fondo al tunnel. Che la sua lotta non sia invana 🌹

La stessa Piera Maggio ha lanciato, già da anni, la richiesta per una commissione d’inchiesta parlamentare per il caso di sua figlia. Supportata anche da Milo Infante e dalla sua trasmissione televisiva Ore 14: