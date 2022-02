Rabbia, commozione e dolore durante l’ultimo addio a Carlo Alberto Conte, il 12enne morto a causa di un malore mentre stava partecipando ad una gara campestre.

A 300 metri dall’arrivo, il ragazzo si è appoggiato ad un albero e poi si è accasciato a terra, privo di sensi. Immediato l’intervento dei presenti e dei soccorsi.

Purtroppo Carlo Alberto non ce l’ha fatta e il suo cuore ha cessato di battere a soli 12 anni.

Il funerale è stato celebrato nella Basilica del Santo a Padova e subito dopo, tutti si sono recati al cimitero di San Martino di Lupari per la sepoltura.

Gli amici della classe hanno letto una commovente lettera per ricordare il loro compagno. Hanno ricordato Carlo Alberto a scuola, tra i sorrisi, i compiti, le chiamate fuori orario scolastico, le partite a carte e la grande amicizia che li legava.

Anche le Fiamme Oro, per le quali il dodicenne correva, hanno voluto mostrare vicinanza alla famiglia con una lettera:

Noi siamo qui per voi, Carlo Alberto ci ha lasciati mentre correva verso un traguardo che non aveva mai raggiunto prima… lo ricorderemo ogni giorno e non lo dimenticheremo mai. Non è facile per noi, figuriamoci per voi che lo avete visto crescere, ma lui sarà per sempre la vostra gioia, avete tutto il sostegno e l’appoggio della squadra.