La moglie di Bruce Willis ha condiviso un altro aggiornamento sulle condizioni di salute del noto attore. Le parole di Emma Heming, in una serie di storie Instagram, hanno commosso tutti.

Credit: Emma Heming – Instagram

Una prima diagnosi per l’attore era arrivata nel 2022: afasia. Ma ulteriori controlli hanno portato alla dura e triste realtà. Bruce Willis è affetto da demenza frontotemporale.

La moglie Emma Heming ha voluto raccontare al mondo quello che ha fatto la figlia di 9 anni, Evelyn.

Devo raccontarvi questa storia e cercherò di faro senza piangere. Perché quando Evelyn mi ha raccontato quello che aveva fatto, ero una vera pozzanghera.

Durante il suo tempo libero a scuola, la bambina di soli 9 anni ha effettuato ricerche sulla demenza frontotemporale e ha scoperto che le persone che ne sono affette possono diventare “gravemente disidratate“. Così, ha ben pensato di informare la sua mamma.

Quando Emma le ha chiesto come facesse a saperlo, la piccola Evelyn le ha risposto:

Ero a scuola quel giorno e avevo del tempo libero e mi sono messa a guardare alcuni fatti divertenti sulla demenza.

La moglie di Bruce Willis ha continuato a raccontare nel suo commovente video:

Non è di certo una cosa divertente, ma è piuttosto divertente notare che lei è davvero la figlia di suo padre. Entrambi adorano questo genere di fatti. Così le ho detto: ‘Okay, Evelyn. Ci assicureremo sempre che papà abbia una bottiglia d’acqua in mano. Grazie per avermelo fatto sapere.

Emma ha concluso sottolineando quanto sia importante informarsi sulla malattia di una persona cara. Una bambina di 9 anni che nel tempo libero ha cercato informazioni sulla demenza del suo papà. I bambini sono meravigliosi e hanno davvero molto da insegnarci.

In più occasioni la moglie dell’attore ha ringraziato tutti i medici e gli esperti che la stanno aiutando in questo periodo ad informarsi sulla malattia di Bruce e a comprendere come prendersi cura di lui nel migliore dei modi.