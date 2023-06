La sua famiglia continua ad amarlo e a sostenerlo giorno dopo giorno. L’ultimo commovente video condiviso sui social, mostra l’attore Bruce Willis mentre balla con l’ex moglie Demi Moore e con la figlia Tallulah.

Dopo la terribile diagnosi ricevuta, la grande famiglia allargata si è preparata ad imparare come gestire la malattia di Bruce Willis e come tenergli la mano nonostante le sue condizioni continuino a peggiorare.

Si era inizialmente diffusa la notizia che la star aveva deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo perché soffriva di afasia. Mesi dopo, è emersa un’altra terribile verità. I medici sono arrivati alla giusta diagnosi, demenza frontotemporale. Si tratta di una condizione neurodegenerativa che colpisce la parte frontale e laterale del cervello, portando a disturbi del linguaggio, del movimento e della personalità.

Le condizioni di Bruce Willis sono peggiorate

Spesso Bruce Willis non riesce più nemmeno a riconoscere le persone che lo circondano e purtroppo la sua condizione non ha cura, c’è chi la paragona all’Alzheimer. Le persone affette iniziano a mostrare disturbi del comportamento e del linguaggio e anche mancanza di empatia. Una persona affetta non riesce più ad esprimersi, a comprendere, a parlare o ad ascoltare.

Nonostante quello che gli è accaduto, l’amato attore può contare sull’immenso amore della sua famiglia, che continua a condividere dei momenti che commuovono l’intero mondo del web.

L’ultimo video lo mostra mentre balla con l’ex moglie Demi Moore e la figlia Tallulah. Entrambe trascorrono il tempo insieme all’intera famiglia allargata, si sostengono, unite alla moglie Emma, per il bene di Bruce. L’attore appare sempre sereno e felice, perché anche se la sua condizione non ha cura, l’amore delle meravigliose persone che lo circondano, gli dà la forza per continuare ad andare avanti.