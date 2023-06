In un recente saggio pubblicato sulla rivista Vogue, Tallulah Willis, figlia della star hollywoodiana Bruce Willis, ha parlato per la prima volta in pubblico della malattia di suo papà. Ha raccontato come è iniziata e come lei l’ha vissuta. Dell’errore commessi quando pensava che lui stesse perdendo interesse per lei e di quello che fa ora per cercare di creare quanti più bei ricordi possibili.

Era il marzo del 2022 quando la allargata e bellissima famiglia di Bruce Willis dava un triste annuncio sui social riguardante proprio l’attore. All’età di 67 anni, la star degli action movie si stava ritirando dalla carriera attoriale per via della afasia che aveva scoperto di avere.

Ad un anno circa da quell’annuncio, gli stessi familiari di Bruce avevano spiegato di nuovo sui social ciò di cui lui soffre e che i malesseri che accusa sono dovuti alla demenza frontotemporale da cui è affetto.

L’ondata di affetto che l’attore riceve praticamente ogni giorno, in quello che è il periodo più difficile della sua vita, è stata ed è tutt’ora incredibile.

Le sue condizioni purtroppo non migliorano e anzi, continuano a peggiorare. Ma grazie alla sua bellissima famiglia riesce a trascorrere momenti fantastici in cui la parola d’ordine è sempre amore. Su tutti il suo compleanno, festeggiato lo scorso marzo, oppure quello della piccola Mabel Ray, la figlia 11enne avuta da Emma Heming.

Il racconto della figlia di Bruce Willis

Nei giorni scorsi, per la prima volta da quando Bruce Willis ha annunciato la malattia, ha parlato sua figlia Tallulah.

La giovane, a Vogue, ha spiegato che all’inizio, quando Bruce ha mostrato i primi segni di decadimento, tutti pensavano che fossero dovuti alla sua vita sul set, come ad esempio i suoi problemi all’udito.

In quel tempo, Tallulah ha spiegato che ragionava come un’adolescente impazzita, che tra l’altro aveva problemi con l’alcool. E pensava che suo padre stesse perdendo interesse per lei e per sua madre Demi Moore, per via della nuova famiglia costruita con Emma Heming.

Ammetto di aver affrontato il declino di papà Bruce negli ultimi anni con una volontà di evitarlo di cui non sono orgogliosa, ma la verità è che anch’io ero troppo malata per gestirlo.

Come si comporta oggi Tallulah

Oggi la ragazza ha più consapevolezza. He metabolizzato la questione e la sta affrontando con maturità e, in un certo senso, con serenità.