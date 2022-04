Emergono nuovi dettagli sul cadavere riemerso dal Po: non ha la testa, ma solo il corpo, che sarebbe completamente senza vestiti. La Procura indaga per omicidio e si ipotizza che il corpo possa essere quello di una donna. Per questo motivo si continua a cercare tra le denunce di scomparsa presenti nella zona vicina al luogo del ritrovamento nel letto del fiume del sacco con il cadavere dentro.

Il cadavere ritrovato in un borsone nero nel letto del fiume Po a Santa Maria Maddalena vicino a Occhiobello, in provincia di Rovigo, in Veneto, era completamente nudo, senza testa, ma in discreto stato di conservazione. Queste le prime informazioni che arrivano dagli investigatori.

A notare i resti alcuni pescatori, che hanno visto in mezzo alle pietre dell’argine un sacco sospetto. Per questo hanno immediatamente chiamato i Carabinieri. Secondo un primo esame, che è ancora da confermare con test più approfonditi, sarebbe il corpo di una donna, ma il condizionale è d’obbligo.

La Procura di Rovigo ha già aperto un fascicolo: si indaga per omicidio, anche in collegamento ai tanti casi irrisolti di persone scomparse. Tra le ipotesi e le piste più seguite ci sono i casi di due donne scomparse in Veneto negli ultimi anni.

Stiamo parlando di Isabella Noventa e Samira El Attar, due donne scomparse rispettivamente da Padova il 15 gennaio 2016 e il 21 ottobre 2019. Di loro ancora non si sa nulla, anche se i presunti assassini sono stati condannati anche senza aver mai trovato i corpi.

Il cadavere riemerso dal Po non ha la testa, un caso davvero inquietante e macabro

C’è un’altra pista, però, seguita dai Carabinieri di Rovigo. Si potrebbe trattare anche di un omicidio avvenuto in un altro luogo: per questo gli agenti hanno contattato comandi e stazioni delle forze dell’ordine a monte del Po rispetto a dove hanno trovato il sacco.

Potrebbe trattarsi di una persona uccisa in un altro luogo, il cui corpo gettato nel Po è stato trascinato fino a Occhiobello dalla corrente del fiume.