“Il Covid l’ha portato via in soli 5 giorni”: Il commovente post di addio di Salvatore Esposito

Grave lutto per il protagonista di Gomorra, Salvatore Esposito: il Covid-19 ha portato via il padre di suo cognato

L’ultimo periodo, caratterizzato come tutti sanno da questa pandemia che sta piegando il mondo intero, ha messo a dura prova in molti. L’attore protagonista della famosa serie Tv Gomorra, Salvatore Esposito e la sua famiglia sono stati colpiti da un grave lutto proprio a causa del Coronavirus. Il padre di suo cognato, infatti, dopo aver contratto il virus, ha perso la sua battaglia in soli 5 giorni.

Perdere un caro è la tragedia più grande che una famiglia possa provare. Questo è ciò che purtroppo è capitato a Salvatore Esposito, l’attore che ha interpretato Gennaro Savastano nella fortunata e pluripremiata serie Tv Gomorra.

Credit: salvatoreesposito – Instagram

La famiglia dell’inteprete ha dovuto affrontare la prematura scomparsa di Pietro Montagna. L’uomo, che sarebbe il padre del marito della sorella di Salvatore, aveva contratto il Coronavirus soltanto la settimana scorsa e, come scrive Salvatore sul suo account Instagram, se n’è andato in soli 5 giorni.

Il post di Salvatore Esposito

Questo Covid maledetto ci sta portando via tante cose, ma soprattutto tanti cari. Ci viene tolta ogni possibilità di sostegno e supporto a chi sta soffrendo ed il fatto che spesso non si riesca a dare l’ultimo saluto a chi amiamo credo sia il dolore più grande.

Queste le parole con cui Esposito inizia il post che ha pubblicato sul suo profilo.

Credit: salvatoreesposito – Instagram

Ieri ci ha lasciati una persona buona, un grande padre ed un lavoratore instancabile, Pietro Montagna. Ed io sono vicino nel dolore enorme a mio cognato Bruno ed a mia sorella Anna, Annalisa Montagna e soprattutto a te Rosaria (moglie di Pietro Montagna, ndr). Questo virus in 5 giorni l’ha portato via.

A conclusione del post, l’amato interprete ha voluto cogliere l’occasione per lanciare ancora una volta un messaggio molto importante, quello di continuare a rispettare tutte le norme sanitarie. Sforzo che, come dice Salvatore, è necessario per proteggere noi stessi e tutte le persone a noi care.

Credit: salvatoreesposito – Instagram

Il post ha ricevuto in poco tempo migliaia di reazioni e commenti di amici, colleghi e fan che si sono stretti al dolore dell’attore e della sua famiglia. Tra tutti, spiccano quello di Maria Pia Calzone, che nella serie Gomorra interpretava Donna Imma, e quello di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, come in molti sanno, a causa del Covid-19 ha perso suo padre soltanto qualche mese fa.