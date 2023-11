Sono giorni di grande ansia e disperazione quelli che al momento stanno vivendo i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. I due ex fidanzati 22enni, risultano essere scomparsi da 7 lunghi giorni e nessuno ha più avuto loro notizie.

I familiari della ragazza si dicono tanto preoccupati, poiché secondo loro, lei non si sarebbe mai allontanata da casa per così tanto tempo, senza avvisare o dare notizie di sé.

Il cugino, insieme ad alcuni volontari, nonostante il freddo, sta cercando di aiutare nelle ricerche. Intervistato da uno degli inviati di Mattino 5, ha voluto parlare del dolore di quello che stanno vivendo. Il ragazzo ha dichiarato:

Quindi per due volte che l’ho visto, non mi sento di dire nulla contro di lui. Le vite sentimentali non le abbiamo mai approfondite, però si ci sono stati dei casi in cui ne abbiamo parlato, sia io che lei a me. Un momento particolare è stato quando siamo andati in montagna, noi cugini, scendendo il sentiero ci ha annunciato appunto che si era lasciata.

Però, non sembrava almeno triste o sconfortata. Anzi, lei era serena. Continuavamo a camminare ed a parlare. Noi le abbiamo chiesto: ‘Giulia, ma il motivo quale può essere!’ Lei ci ha detto che semplicemente non andavano più d’accordo.