Il cuore di Giovanni Custodero ha cessato di battere Lutto nel mondo del calcio. Il ragazzo aveva solamente 25 anni..

Il mondo del calcio è in lutto. Nelle scorse ore, un altro giovane ragazzo è volato in cielo. Giovanni Custodero, originario della Puglia, di soli venti cinque anni, non ce l’ha fatta. La scorsa settimana, aveva deciso di farsi sedare, poiché non riusciva più a sopportare il dolore che stava provando.

La sua battaglia, è iniziata diversi anni fa. La sua famiglia, ha deciso di scrivere una lettera, in cui ha spiegato tutto ciò che è accaduto nella sua vita.

Era affetto da un sarcoma osseo, una rara forma di tumore e nonostante le cure, non è riuscito a vincere la sua battaglia. La sua storia ha commosso migliaia di persone, che speravano che accadesse un miracolo.

Le parole dei suoi famigliari: “Giovanni, è un ragazzo come tanti, che nel 2015 all’età di venti tre anni, ha iniziato ad avvertire un gonfiore alla caviglia sinistra, mentre giocava in qualità di portiere nella squadra di calcio a cinque di Cocoon di Fasano.

Dopo diversi mesi, gli viene consigliato di recarsi a Firenze e a marzo 2016, viene a conoscenza della dura realtà: è stato colpito da una rara forma di sarcoma osseo in stadio avanzato.

Chiunque sarebbe crollato, ma lui no. Lui decide di amputare l’arto fin sotto il ginocchio, se questo significa poter continuare a vivere e di lì inizia a godersi ogni momento con la sua famiglia, la fidanzata e gli amici!”

Una notizia che ha distrutto tutti, arrivata nelle prime ore di questa giornata. La storia di Giovanni Custodero, ha commosso migliaia di persone ed in molti infatti, saranno distrutti per questa grande perdita e per questo lutto.

La scorsa settimana, il giovane aveva deciso di pubblicare un post su Facebook, per avvisare tutti della sua decisione di farsi sedare. Non riusciva più a sopportare il dolore del suo sarcoma osseo e voleva salutare tutti.

Una notizia terribile, che ha spezzato i cuori di tutti.

