Il nonno della piccola Aurora e padre di Emanuele Savino è stato raggiunto dalle telecamere del programma televisivo Pomeriggio Cinque. La madre e il padre della neonata di soli 45 giorni sono stati arrestati dopo gli esiti dell’esame autoptico.

Il nonno di Aurora è distrutto, non riesce ancora a credere a quanto sia accaduto. Vuole la verità e che vengano puniti i colpevoli, anche se si dovesse trattare del suo stesso figlio.

Quando il giornalista ha chiesto all’uomo quale sia ora la cosa più difficile da accettare e se sente di avere dubbi sulla colpevolezza di suo figlio, lui ha risposto così:

Accettare la situazione. Non ho mai avuto percezione di maltrattamenti. Non vi posso rispondere perché sono combattuto. Anche quando tutto ti è contro in questo momento, tu la devi difendere la famiglia. Lo devi fare per dovere, puoi anche condividere che sia stata una cosa brutta, una cosa che non doveva succedere assolutamente, però la devi difendere a oltranza.