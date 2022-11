Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i genitori, i familiari e tutti gli amici di Chiara Santoli. La ragazza di soli 25 anni, stava effettuando il suo tirocinio come veterinaria e per cause ancora da chiarire una mucca l’ha colpita, purtroppo è deceduta.

Per tutte le persone che l’hanno conosciuta e le volevano bene, ora sono giorni di tristezza. Lei voleva solo inseguire il suo sogno ed è proprio questo che ha portato alla fine della sua vita.

Chiara Santoli stava lavorando nella mattinata di giovedì 3 novembre quando un bovino l’ha schiacciata. Si trovava all’interno dell’agrigelateria Corte Vittoria di Custoza, in provincia di Verona. Purtroppo le fratture provocate dallo schiacciamento della mucca, durante una visita, non le hanno dato scampo.

Con lei c’era anche un veterinario esperto, che nonostante il tempestivo intervento, non è riuscito a fare nulla per fermare l’animale.

Sul caso indagano i Carabinieri della Stazione di Sommacampagna e gli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera. La ragazza, originaria di Rovereto, era in una stalla. Si era da poco laureata alla facoltà di medicina veterinaria dell’Università di Padova e stava facendo il tirocinio per l’esame di stato.

Dopo aver superato l’esame di Stato ed essersi iscritta all’Albo dei veterinari della provincia di Trento a marzo scorso, era in azienda per un tirocinio professionale. Mentre stava visitando la mucca, la 25enne è caduta, schiacciata tra la ringhiera e il box della stalla, dopo che il bovino si è mosso all’improvviso.

Lo strazio del papà di Chiara Santoli

Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari, anche con un elisoccorso. Però i loro disperati tentativi di salvarla, sono risultati essere del tutto inutili. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Ora sono davvero tante le persone sconvolte da questa perdita così improvvisa e prematura. Nessuno si sarebbe mai aspettato che la giovane, avrebbe perso la vita poco dopo la laurea. Il padre Giuseppe Santoli sul decesso della figlia ha detto: