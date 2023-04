Purtroppo sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che i familiari di Elisa Pierangioli stanno vivendo. La 40enne che veniva nella provincia di Grosseto, ma che si era trasferita a Palermo per amore e che desiderava diventare madre.

La famiglia ora cerca solo che venga fuori la verità. Lo stesso padre della vittima, che è anche un consigliere comunale, ha voluto parlare del suo dolore e di cosa vuole fare. Luigi Pierangioli in un’intervista con Il Tirreno, ha detto:

Finché non incontro mio genero non voglio puntare il dito contro niente e nessuno, ma in cosa è successo a mia figlia ci sono degli aspetti da chiarire. All’ingresso nella struttura le sue condizioni erano buone, l’ospedale le ha certificate.