Un gravissimo e straziante lutto è quello che ha colpito una famiglia in provincia di Grossetto. A causa di un’infezione Elisa Pierangioli ha perso la vita a circa 20 giorni da quello che doveva essere il più bello della sua vita, la nascita della sua bambina.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che purtroppo stanno vivendo i suoi familiari. Quella gravidanza per loro era andata bene ed era tanto attesa per la coppia.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti negli ultimi giorni. Precisamente nella città di Palermo, dove Elisa si era trasferita per seguire il marito Gianni, ma lei in realtà era originaria di Campagnatico, in provincia di Grosseto.

La donna ed il marito attendevano con molta ansia l’arrivo di un figlio. Infatti quando hanno scoperto di essere in dolce attesa, ne erano davvero molto felici.

La gravidanza sembrava essere molto tranquilla, fino all’arrivo del parto. Il padre della ragazza che è anche consigliere comunale, Luigi Pierangioli, in un’intervista con Il Tirreno, ha spiegato cosa è accaduto. L’uomo ha detto:

Alla bambina è stata diagnosticata una infezione che, a quanto ci risulta, solo attraverso un parto naturale. Un’infezione che a mia figlia, quando è entrata in ospedale, non avevano riscontrata, ma che è poi aveva.

Il decesso di Elisa Pierangioli dopo il parto

Da ciò che raccontano i familiari, i medici dell’ospedale di Palermo solo dopo la nascita della piccola i medici non si sono resi conto che aveva un’infezione. Elisa dopo le dimissioni continuava a stare male. Aveva dei malesseri nella zona del ventre.

Il marito l’ha portata d’urgenza in un altro nosocomio, nella provincia di Messina. Però è solo una volta arrivata qui, che hanno scoperto che aveva una setticemia. Per questo motivo hanno sottoposto sia la mamma che la piccola a tutte le cure del caso.

La bambina riesce a migliorare, ma la madre no, fino purtroppo al triste epilogo. A circa 20 giorni dal parto, Elisa ha perso la vita purtroppo. I familiari chiedono ora che venga fatta giustizia e che venga fuori la verità. Vogliono sapere se riscontrando prima l’infezione, potevano salvarla.