Doveva essere un anno davvero importante per Martina Miani e per il suo fidanzato Alessandro, perché dopo 4 anni di relazione, dovevano finalmente andare a convivere. Tuttavia, un destino straziante ha distrutto tutti i loro piani.

La ragazza che aveva solamente 26 anni, ha perso la vita nel giorno del 30 dicembre, mentre si trovava sulla superstrada Ferrara-Mare. Stava raggiungendo il ragazzo, che attendeva il suo arrivo a casa sua, per festeggiare insieme l’ultimo dell’anno .

Viveva con la famiglia nel piccolo comune di Savignano sul Panaro ed è proprio qui che con l’aiuto del papà, Martina ed Alessandro stavano sistemando la casa che doveva diventare il loro nido d’amore.

La ragazza era partita con la sua Opel Mokka, per raggiungere la casa del fidanzato. Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, la giovane non è mai arrivata a destinazione.

Questo perché durante la strada, per una distrazione, un malore o anche un ostacolo, ha perso il controllo della sua auto. Ha sbandato e dopo aver sfondato il guard rail, alla fine è finita in un fossato che si trova sotto alla strada.

Il fidanzato Alessandro, non vedendola arrivare, dopo diversi minuti ha provato a chiamarla. Preoccupato ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine, che si sono subito messi sulle tracce della ragazza, ma è solo diverse ore dopo che l’hanno trovata senza vita, dentro la sua auto.

Il racconto del fidanzato di Martina Miani

Avevamo quasi finito la casa perché saremo dovuti andare a vivere insieme dopo 4 anni. Aspettavo Martina a casa mia. Quando ho visto un po’ di ritardo ho aspettato una mezz’oretta in più. Quando però non arrivava ho provato a chiamarla, lei mi rispondeva sempre, ma questa volta non è successo, anche dopo diversi tentativi. L’ultima volta che l’ho vista era il 26 dicembre. Mi ricorderò sempre dell’ultimo Natale passato con lei.

Con queste parole il fidanzato Alessandro, intervistato dal quotidiano La Nuova Ferrara, ha voluto raccontare il dolore che sta provando. Ora bisognerà attendere tutti gli accertamenti del caso, per capire quando verrà celebrato il suo funerale.