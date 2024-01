Il dramma di Martina Miani, la 26enne morta mentre stava andando dal fidanzato per festeggiare Capodanno

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto lo scorso sabato 30 dicembre. Una ragazza di 26 anni, chiamata Martina Miani è stata trovata senza vita, dopo essere uscita fuori strada con la sua auto, a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti.

Stava andando a casa del fidanzato per festeggiare insieme il Capodanno, ma durante il tragitto è avvenuto l’impensabile. Il ragazzo non vedendola arrivare, ha lanciato per primo l’allarme.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma di questa famiglia è avvenuto il 30 dicembre. Precisamente sulla superstrada Ferrara-mare, all’altezza dello svincolo di Gualdo, a Porto San Giovanni.

Martina con la sua famiglia viveva nella piccola contrada di Mulino, in provincia di Modena. Per andare a casa del fidanzato doveva arrivare a Massa Fiscaglia, circa 30 km dopo il luogo del sinistro.

Il ragazzo però, ha iniziato ad allarmarsi quando la fidanzata non ha più risposto al telefono e non vedendola arrivare a casa sua. Ha chiesto aiuto sia alle forze dell’ordine ed ha subito avvisato anche i genitori.

Solo diverse ore dopo è emersa la straziante verità. Martina aveva sbandato con la sua Opel Mokka, dopo aver sfondato il guard rail è finita dentro un canale, perdendo la vita. Quando gli agenti l’hanno trovata per lei non c’era più nulla da fare.

Il decesso di Martina Miani dopo il sinistro e le indagini sull’accaduto

Vista la gravità di questo episodio le forze dell’ordine stanno lavorando per capire cosa è successo con esattezza. Per ora non risultano esserci testimoni di questo sinistro così grave.

Martina era l’ultima di tre figlie ed ha lasciato anche i suoi genitori. Era riuscita a diventare farmacista e lavorava dentro al supermercato Carrefour di Bazzano, a Bologna. Il sindaco di Savignano sul Panaro, Enrico Tagliavini su questo episodio sui social ha scritto: