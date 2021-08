Un dramma senza fine si è consumato lo scorso giovedì 5 agosto sulle spiagge italiane, precisamente a Ladispoli, litorale a nord di Roma. Massimo Armeni, romano di 64 anni, è morto nell’estremo tentativo di salvare i suoi due bambini piccoli di 7 e 9 anni. In un’intervista, sono emerse parole di profondo dolore di sua moglie, la madre che ha potuto riabbracciare i suoi figli solo grazie ad un papà eroe.

Una vacanza in famiglia trasformata in tragedia. Tutto si è consumato in pochi minuti. Dovevano essere soltanto alcuni giorni di relax, prima del ritorno alla quotidianità di tutti i giorni.

Massimo e la sua famiglia, romani ma residenti a Castel Di Leva, erano arrivati sulla spiaggia libera di via Marina Torre Flavia di Ladispoli da circa 10 minuti. La gioia per essere al mare ha spinto i due bambini, una femmina di 7 anni ed un maschietto di 9, ha gettarsi in acqua.

Le onde li hanno trascinati in una risacca al largo e troppo vicino a dei pericolosi scogli. Il papà Massimo, accortosi del pericolo incombente, non ha esitato e si è gettato in mare, nel disperato tentativo di raggiungere e salvare i suoi figli.

Dietro di lui, con estrema tempestività, si sono tuffati anche i tre bagnini che erano presenti sulla spiaggia. Gli stessi che hanno poi riportato i tre sul bagnasciuga.

I bambini, in codice rosso, sono stati trasportati al Gemelli di Roma, dove si stanno tutt’ora riprendendo. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Per Massimo Armeni, invece, non c’è stato nulla da fare. Un malore lo ha portato via rendendo vani tutti i tentativi di rianimazione.

Le parole della moglie di Massimo Armeni

La moglie di Massimo e madre dei due bambini miracolosamente salvi grazie al loro papà, ha rilasciato una straziante intervista ai giornalisti de Il Messaggero.

Ho capito che non ce l’avrebbe fatta. Mio marito si era tuffato per salvare i nostri figli. Si era operato ed era in cura. L’ho visto crollare dopo che i bimbi erano tornati a riva. Non ricordo più nulla, solo tanta confusione. Racconterò ai nostri figli del padre morto da eroe!

Anche uno dei tre bagnini coinvolti nelle operazioni di salvataggio si era ferito sbattendo violentemente su uno scoglio. Fortunatamente, anche lui non si trova in pericolo di vita.