Un dramma senza fine si è consumato ieri sulle spiagge italiane. Un uomo di 64 anni, di nome Massimo Armeni, è morto per un malore accusato in acqua. Si era tuffato in mare nel momento in cui si era accorto che i suoi due figli, un bambino di 9 anni e una bambina di 7 anni, stavano per annegare. Inutili tutti i tentativi si soccorso e rianimazione, attuati sia dai bagnini presenti sulla spiaggia che dai soccorritori giunti tempestivamente sul posto.

Una vacanza in famiglia terminata con una tragedia enorme. Massimo, sua moglie e i loro due bambini, residenti a Castel Di Leva, stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza a Ladispoli.

Ieri pomeriggio, la decisione di andare in spiaggia. Intorno alle ore 16:00, circa 10 minuti dopo essere arrivati nella spiaggia libera di Via Marina Torre Flavia, Massimo si è accorto che i suoi figli erano in acqua in difficoltà.

Una risacca aveva trascinato il maschio di 9 anni e la femmina di 7 anni in una zona pericolosa e i due stavano per annegare. Senza pensarci un attimo, l’uomo di 64 anni si è tuffato in mare ed ha cercato di raggiungere i suoi bambini.

Accorti dell’allarme, i tre bagnini presenti sulla spiaggia hanno seguito a nuoto l’uomo che già era partito prima di loro.

Purtroppo, l’enorme sforzo fisico e la paura per ciò che stava capitando ai suoi figli, hanno causato a Massimo un malore che poi è risultato fatale.

I bagnini hanno recuperato sia l’uomo che i bambini e li hanno portati sul bagnasciuga.

L’estremo tentativo di salvare Massimo Armeni

Gli stessi tre bagnini che si erano impegnati nel salvataggio e che avevano riportato le tre persone a riva, sebbene scioccati da quanto accaduto, hanno subito iniziato le manovre di primo soccorso e i tentativi di rianimazione.

Nel frattempo, sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118 ed un elisoccorso che ha trasportato i due bambini all’ospedale Gemelli di Roma. Entrambi sono in condizioni gravi, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Per Massimo Armeni, invece, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il malore al cuore ne ha causato un decesso istantaneo.

Sul posto sono giunte poi anche le forze dell’ordine, che hanno avviato ora un’indagine per cercare di fare chiarezza sull’esatta dinamica dell’incidente.