Il racconto straziante del papà di Ludovica Puce su quello che è successo in ospedale: è morta a 2 anni e mezzo

Per la famiglia della piccola Ludovica Puce è un momento delicato e straziante. In poco tempo hanno perso la loro bambina di 2 anni e mezzo, a seguito di complicazioni legate ad un’influenza. I medici dell’ospedale di Gallipoli credevano non fosse nulla di grave.

L’uomo e sua moglie vista la straziante perdita subita, hanno deciso di sporgere una denuncia, affinché venga fatta chiarezza su quello che è successo. Il papà in un’intervista con Il Corriere della Sera, ha detto:

Mia figlia stava benissimo, ma l’ho persa in pochi giorni. Vogliamo chiarezza, vogliamo capire se quelle due ore e mezza perse in ospedale sono state decisive. Se nostra figlia si sarebbe potuta salvare. Il 26 dicembre Ludovica aveva la febbre a 41. Giunti al Pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli, ci hanno subito dirottati a quello pediatrico. L’hanno lasciata sul lettino per un’ora e mezzo, senza che le facessero neanche una flebo.

Qualsiasi medico si sarebbe allarmato: mia figlia non dava segni di vita, non aveva alcuna reazione, era completamente collassata. Dicevano che era normale, dovuta al virus influenzale. L’hanno rivalutata solo quando ho iniziato a fare foto e video. Hanno provato a farle una flebo, ma avevano difficoltà a trovarle le vene perché mia figlia era ormai disidratata. È proprio a quel punto che hanno iniziato a preoccuparsi per loro.

Il trasferimento ed il decesso della piccola Ludovica Puce

Il papà in quella stessa intervista ha spiegato poi come è riuscito a farla trasferire e purtroppo, quando sono arrivati a Lecce, le condizioni della bambina erano ormai disperate. L’uomo, alla fine del suo racconto, ha detto:

Volevano che la portassi io a Lecce. Ho dovuto insistere per ottenere un’ambulanza, ma senza medico a bordo. Dicevano che non era nulla di grave, tanto da dimetterla con codice verde. A Lecce si sono accorti subito della gravità della situazione.