Il masso è schizzato da un semirimorchio ed ha colpito la piccola Kambrie Horsley in piena testa

“Ci mancherà terribilmente, ma troviamo pace sapendo che è con Gesù in cielo”. Sono queste le drammatiche parole di una famiglia statunitense colpita da una tragedia troppo grande come può essere la perdita di una figlia. A perdere la vita è stata Kambrie Horsley, di soli 10 anni, in circostanze del tutto inaspettate e accidentali.

La tragedia è accaduta lo scorso lunedì 26 luglio su una strada statale nella parte orientale dello Stato dell’Idaho, negli USA. Brad Horsley stava percorrendo la strada a bordo della sua auto e, al suo fianco, sedeva tranquilla una dei suoi 6 figli, la piccola Kambrie.

Improvvisamente, sull’auto è piombato un masso di pietra di circa 10 centimetri di diametro, che ha sfondato il vetro e che ha colpito la bambina di 10 in piena testa.

L’uomo, che di mestiere è un medico legale e opera nella Contea di Oneida, si è reso subito conto della gravita della situazione. Tempestivamente ha portato la sua bambina nel vicino ospedale. Bimba che è stata poi trasportata in aereo nel più attrezzato ospedale di Salt Lake City.

Purtroppo, la tempestività del trasporto in una struttura medica e l’impeccabile intervento di tutti i medici coinvolti nelle manovre di soccorso, non sono servite a nulla. I gravissimi traumi riportati nella zona cranica, hanno decretato un decesso istantaneo della bambina.

A causare l’incidente era stato un semirimorchio che, senza alcuna responsabilità, aveva schiacciato la pietra con le gomme e l’aveva fatta schizzare a grande velocità. Fatalità ha voluto che la pietra abbia colpito in pieno l’auto della famiglia Horsley.

Il dramma della famiglia di Kambrie Horsley

La morte della piccola Kambrie Horsley ha scioccato una nazione intera, oltre che una famiglia amorevole e numerosa. La piccola aveva infatti altri 5 tra fratelli e sorelle.

Brad Horsley e sua moglie, tramite social network, hanno voluto condividere con tutti il loro immenso dolore.

Le parole non possono descrivere lo shock e la tristezza che proviamo tutti, Ci mancherà terribilmente, ma troviamo pace sapendo che è con Gesù in cielo.

Il funerale della bambina di 10 anni si è tenuto ieri, sabato 31 luglio. L’ufficio dello Sceriffo, intanto, ha dichiarato che non sarà aperta nessuna indagine su ciò che è accaduto, in quanto si è trattato solo di un tragico incidente, senza alcun illecito.