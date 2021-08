Sono stati celebrati nel pomeriggio di venerdì 30 luglio, nella chiesa di Soranzen, i funerali della piccola Petra Lucca. La bimba di soli 10 anni che è morta all’ospedale di Padova, dopo essere stata investita da una donna di 67 anni, che è amica della sua famiglia e che è considerata essere come una nonna per la vittima.

Una folla commossa ha deciso di partecipare per un ultimo saluto alla bambina, ma anche per mostrare vicinanza ed affetto ai suoi cari, colpiti dal tragico lutto.

Nella chiesa erano presenti tutti i suoi compagni di classe ed anche i suoi amici della squadra di Winnerbike, con cui Petra correva ormai da anni, con la sua amata bici.

Anche la signora di 67 anni che per sbaglio ha travolto la piccola, era presente. Con lei tutta la sua famiglia. La donna ha fatto da baby sitter ai fratelli maggiori della bimba e tutti la consideravano come una nonna.

I suoi compagni, dopo aver fatto volare in aria dei palloncini bianchi, hanno accompagnato la bambina al cimitero. Inoltre, dopo il rito hanno anche letto delle lettere per far sapere a tutti la forza e la determinazione che aveva la loro amichetta.

Alla fine, dopo la cerimonia, hanno fatto partire la canzone “Musica Leggerissima”, poiché era la preferita di Petra e la cantava molto spesso. La piccola ha lasciato la mamma Chiara, il papà Carlo, il fratello Sebastiano e le sorelle Teresa ed Alessandra.

Il drammatico incidente in cui ha perso la vita la piccola Petra Lucca

Il dramma di questa bimba si è consumato intorno alle 10:00, di sabato 24 luglio. Petra era sulla strada provinciale 36, che collega Soranzen a Tuschian ed era con il suo cane.

Quando all’improvviso la donna di 67 anni, che era alla guida della sua Fiat Idea, l’ha travolta. Purtroppo le condizioni della bambina sono apparse gravi sin da subito, infatti i medici intervenuti l’hanno elitrasportata d’urgenza all’ospedale di Padova.

Anche la donna quando ha capito la gravità della situazione, ha accusato un malore. I dottori l’hanno dovuta rianimare sul posto. Purtroppo la situazione di Petra non è mai migliorata. Il suo cuore ha cessato di battere 48 ore dopo il suo ricovero.