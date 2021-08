Una vita piena, di esperienze e di successi, che da qualche anno è stata messa a dura prova. Val Kilmer, intramontabile star del cinema mondiale, come in molti sanno, dal 2017 sta lottando con un cancro alla gola. Oggi le sue condizioni sono peggiorate di molto. Non ha più la voce e come ammesso da lui stesso, questa situazione lo mortifica molto.

Era il 2017 quando Kilmer ha sentito il suo medico per la prima volta pronunciare le parole “Ha un cancro alla gola“. Il suo animo tenace non si è mai abbattuto, ma inevitabilmente la malattia ha iniziato fin da subito a lasciare i segni sul suo corpo.

All’inizio lui non voleva ammettere al mondo, ma anche a se stesso, di essere malato. Poi ha fatto i conti con la realtà.

Ha iniziato i suoi percorsi di chemioterapie e radioterapie, che inevitabilmente lo hanno segnato. In fine, una tracheostomia gli ha portato via una delle cose più care che abbia avuto, la sua voce.

L’immensa carriera e la turbolenta vita di Val Kilmer, sono state raccontate in un documentario che vede l’attore come protagonista. È stato lui stesso, insieme ai suoi due figli Mercedes e Jack, a produrlo. Alla regia, invece, ci sono Tin Poo e Leo Scott.

Il documentario di Val Kilmer

Credit: valkilmerofficial – Instagram

Il documentario mostra immagini inedite registrate nel corso dei quasi 40 anni di carriera dell’attore di Bat Man, Top Gun e tantissimi altri film di successo planetario. Per chi fosse interessato a vederlo, può trovarlo su Amazon Prime Video.

Il docufilm è stato presentato al Festival Internazionale del cinema di Cannes. Val era presente ed è stato accolto con una vera e propria ovazione da parte del pubblico presente in teatro.