Val Kilmer dopo il cancro alla gola: ecco cosa gli manca di più L'attore Val Kilmer ha dovuto combattere contro un cancro alla gola. Ecco cosa gli manca di più adesso

L’attore Val Kilmer ha dovuto affrontare un cancro alla gola che ha messo a rischio la sua vita. Sicuramente molto è cambiato da quando gli è stata fatta quella diagnosi. In occasione di un’intervista l’attore ha confessato cosa gli manca di più adesso…

In occasione di un’intervista a Good Morning America, Val Kilmer ha raccontato della sua battaglia contro il cancro. Nel 2017 l’attore ha reso pubblica la diagnosi di cancro, sottolineando che era in via di guarigione.

Prima aveva sempre negato, forse per scaramanzia. Ma oggi si sente molto meglio, si sente benissimo. “Mi è stato diagnosticato un cancro alla gola, che è guarito molto rapidamente. Questa è una tracheotomia che mi aiuta a respirare, perché anche le ghiandole della gola si sono gonfiate“, queste le sue parole all’intervistatore.

Dopo anni dalla diagnosi, oggi Val Kilmer parla con una voce ovviamente diversa. A causa della battaglia, l’attore 60enne ha dovuto dire addio a molte cose, prima tra tutti la sua voce. Il presentatore ha chiesto a Kilmer cosa gli manca di più della sua voce, che ora praticamente non ha più. E lui ha semplicemente risposto che gli manca proprio il fatto di avere una voce, condizione molto comune in chi deve affrontare un cancro che colpisce la gola e, quindi, di conseguenza la parola.

Val Kilmer ha dato anche alle stampe un libro di memorie, dal titolo “I’m Your Huckleberry” (colonna sonora del film “Tombstone” del 1993), dove parla della sua carriera nel dorato mondo del cinema, ma anche della sua vita. Ad esempio racconta delle storie d’amore con grandi donne del mondo dello spettacolo, come Cher, Michelle Pfeiffer e Cindy Crawford.

Chissà se nel libro racconta anche di come ha affrontato una diagnosi così pesante come quella del cancro alla gola. Sicuramente potrebbe essere d’aiuto per tanti pazienti che come lui stanno lottando.