È un momento difficile quello che stanno vivendo gli amici ed i familiari dell’attore Paolo Calissano, trovato morto nella sua abitazione. Fabiana Palese la sua ultima compagna ha deciso di sfogarsi con parole dure con un post sui social.

CREDIT: INSTAGRAM

Lo straziante decesso di questo artista ha sconvolto migliaia di persone. Infatti tanti personaggi dello spettacolo e non, stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sul web.

Fabiana Palese è l’ultima compagna dell’attore. Era un’estetista e negli ultimi anni sta gestendo un B&B che si trova a Roma. I due insieme hanno trascorso tanti momenti, di gioia e dolore. A dimostrarlo sono le tante foto pubblicate sui loro profili social.

La donna sconvolta dalla perdita subita, in un post su Instagram, ha voluto chiedere a tutti il rispetto per questo momento, in cui chiede di non parlare dell’uomo e di tutto ciò che sta accadendo. Nel messaggio ha scritto:

CREDIT: INSTAGRAM

Siete degli sciacalli! Lasciatelo in pace almeno adesso!

La tragica morte dell’attore Paolo Calissano e le indagini sulla vicenda

La drammatica scoperta del corpo del noto attore è avvenuta nella serata di giovedì 30 dicembre, intorno alle 23. Nell’abitazione in zona Balduina, a Roma.

La prima a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine è stata proprio la sua fidanzata. Quest’ultima non avendo sue notizie da diverse ore, ha chiesto agli agenti di andare a controllare. Tuttavia, quando hanno fatto ingresso nella casa, è emersa la triste realtà.

La morte di Paolo Calissano sembra essere avvenuta ormai diversi giorni fa. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la causa dietro il decesso sia un mix letale di farmaci. Questo perché sul comodino ed anche su altri mobili, hanno trovato delle confezioni di medicine e psicofarmaci.

Il noto attore in passato ha avuto diversi problemi, anche con la giustizia. Proprio per questi motivi, sembra soffrisse anche di depressione. Tuttavia, in questo ultimo periodo, con l’aiuto della sua compagna stava cercando di ricostruirsi la vita, lontano proprio dai riflettori.