Un drammatico ed improvviso lutto ha colpito il mondo dello spettacolo italiano nelle ultime ore. Il famoso attore di serie tv del 1999 e 2000, Paolo Calissano di 54 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Roma. Al momento l’ipotesi più plausibile sembra essere un mix letale di farmaci.

Un episodio davvero terribile che ha scosso migliaia di persone, ma soprattutto i suoi familiari. Nessuno di loro avrebbe mai potuto immaginare di dover vivere una perdita simile.

Il quotidiano La Repubblica ha reso nota la notizia nella mattinata di oggi venerdì 31 dicembre. Tuttavia, il ritrovamento del corpo è avvenuto intorno alle 23:00 di ieri, giovedì 30 dicembre. Precisamente nell’abitazione che si trova in zona Balduina, a Roma.

La prima a lanciare l’allarme ai sanitari è stata proprio la sua fidanzata. Non riusciva a mettersi in contatto con lui da diverse ore ed ha chiesto agli agenti di andare a controllare.

Tuttavia, le forze dell’ordine all’interno dell’abitazione, oltre ad aver trovato il corpo del noto attore ormai senza vita, hanno anche trovato sparse sul comodino e su altri mobili, dei medicinali e diversi psicofarmaci.

Da ciò che è emerso, sembrerebbe che Paolo Calissano soffrisse di depressione. Ora spetterà agli inquirenti capire se la sua morte sia avvenuta per suicidio o involontariamente per un mix letali di farmaci, che alla fine non gli ha lasciato scampo.

Le indagini e la condanna del famoso attore Paolo Calissano

Nell’abitazione è arrivato il medico legale, che ha constatato il suo decesso. La Procura ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio, per poter procedere con l’autopsia. Dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che sul corpo non risultino esserci segni di violenza.

Paolo Calissano poco tempo fa aveva ricevuto una condanna a 4 anni di reclusione, perché nel 2005 era stato coinvolto nell’omicidio della ballerina brasiliana Ana Lucia Bandeira, trovata senza vita nel suo appartamento, uccisa da un’overdose di cocaina.

Dalle indagini è emerso che proprio l’attore le aveva venduto la sostanza che ha portato al suo decesso. Inoltre, nel 2008 a seguito di un controllo dopo un incidente stradale, è risultato positivo alla cocaina. Nella sua carriera ha recitato in varie serie, come per esempio: ‘Vivere’, ‘Dottoressa Gio’ e ‘Linda e il Brigadiere’.