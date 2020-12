Il famoso divulgatore annuncia di aver un tumore raro e maligno

Lo ha annunciato come un fulmine a ciel sereno. Nessuno poteva aspettarselo, anche se i fan avevano intuito che qualcosa non andava. Dario Bressanini ha annunciato di avere un tumore, raro e maligno. Si tratta di un tumore dell’occhio, il melanoma uveale.

L’uomo ha molto seguito sui social. Scrittore e divulgatore scientifico ha da sempre spiegato le cose con semplicità ed estrema razionalità. Propri allo stesso modo ha raccontato, in un video di 16 minuti cos’è successo.

Purtroppo, il cancro di Dario Bressanini non ha una cura. Come lui stesso ha spiegato si tratta di un tumore radioassistente, colpisce solo 5 persone su un milione. E, in ogni caso, perderà la vista ad un occhio.

È arrivato il momento di parlarne dopo mesi di silenzi, anche con amici e parenti, e risposte imbarazzate. Un video catartico che mi serve a esorcizzare la paura. In pochi mesi la mia vita è stata letteralmente sconvolta insieme alle mie prospettive. Da quando ho scoperto di essere malato non riesco più a pensare ad altro. Vorrei ricominciare a vivere ma prima devo liberarmi di questo fardello.

Dario ha spiegato quale sarà la strada migliore. Per il momento non dovrà asportare l’occhio, ma la strada è lunga e in salita. I medici, ora, pensano solo a salvare la vita del paziente.

Il trattamento migliore che si può fare adesso è di bombardare il tumore con un fascio di protoni. L’ho fatto allo CNAU a Pavia. La terapia è finita, ma dovrò imparare a convivere con l’idea di vivere con un occhio solo”.

Ovviamente, in tantissimi, hanno mandato messaggi per sostenere l’uomo. Tanti commenti di amici, ma anche di fan e persone che, seppur non conoscono di persona il divulgatore, hanno un pensiero per lui e sono affezionati.