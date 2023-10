Il figlio aveva sempre mal di testa e non voleva andare a scuola, la madre credeva che fosse solo una scusa: poi è arrivata la triste verità

Non immaginava che il mal di testa del figlio nascondesse una condizione tanto grave. La storia di questa madre e del 14enne si è diffusa in tutto il mondo.

La mattina prima di andare a scuola, il 14enne aveva sempre mal di testa. Pregava sua madre Leionie di rimanere a casa. Proprio per questo la donna si era convinta che quella di suo figlio fosse sono una scusa per evitare le lezioni scolastiche. Ma nei giorni successivi, ha iniziato a notare che anche il comportamento dell’adolescente era cambiato. Non si alzava dal letto, era sempre stanco e aveva il viso pallido.

Così, una mattina Leionie ha deciso di portarlo da un medico. Quest’ultimo, tuttavia, non è riuscito a darle una spiegazione e le ha consigliato di fare le analisi e di farlo visitare da un oculista.

La madre ha così deciso di seguire il consiglio del dottore di famiglia e dopo gli esami è emersa la triste verità. Il ragazzo di 14 anni aveva un gonfiore ai nervi ottici. Dopo la TAC, è stata individuata una grande massa al cervello.

Continuava a dirmi che aveva mal di testa e non se la sentiva di andare a scuola. Tutti noi genitori sappiamo quanto i nostri figli preferiscano rimanere a casa piuttosto che andare a scuola, così ho pensato che fosse solo una scusa. Gli dicevo di smetterla, di bere più acqua, di lasciar perdere il computer e di mettersi al letto prima la sera. Ma poi ha iniziato a comportarsi in modo sempre più strano.

Fortunatamente, i medici del Royal Manchester Children’s Hospital sono riusciti ad operarlo e a salvargli la vita. La madre ha spiegato che il suo ragazzo oggi sta meglio, anche se ancora non è guarito del tutto.